Magazinul Autentic Romanesc isi continua activitatea

Magazinul Autentic Romanesc din Piata Chiriac isi va continua activitatea si in anul 2023, conducerea SC Piete si Targuri Craiova SRL fiind convinsa ca acest concept, al comercializarii produselor romanesti in general, si a celor fabricate dupa retete traditionale in special, este si va ramane apreciat de locuitorii municipiului Craiova, care isi fac cumparaturile din aceasta locatie.Discutiile ce au avut loc pe aceasta tema in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Municipal Craiova au ... citeste toata stirea