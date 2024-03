Mama si fiu, retinuti pentru proxenetism

La data de 14 martie a.c., avand in vedere cercetarile ce se efectueaza intr-un dosar penal sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un tanar de 22 de ani si o femeie de 43 de ani, mama acestuia, ambii din municipiul Craiova, sub aspectul savarsirii infractiunilor de proxenetism si complicitate la proxenetism in forma continuata (65 de acte materiale).Cei doi sunt banuiti ca, in perioada 16.11. ... citește toată știrea