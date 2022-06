Marcel Ciolacu: Este clar ca trebuie sa venim cu o plafonare a preturilor la carburanti

Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca Guvernul trebuie sa vina cu o plafonare a preturilor la carburanti, deoarece exista "speculanti" in aceasta piata. Declaratiile sale vin in contextul in care in acest weekend au avut loc proteste la benzinarii, soferii cerand plafonarea preturilor, pe modelul din Ungaria."Sunt anumite companii prestigioase, corecte care, intr-o conjunctura cum a fost pandemia, au avut niste venituri exceptionale... Sau cum a fost aceasta criza din energie, ... citeste toata stirea