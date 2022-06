Marea Britanie: Boris Johnson a scapat de demitere

Motiunea de neincredere a parlamentarilor conservatori britanici, ca urmare a scandalului "PartyGate" n-a trecut si Boris Johnson ramane premier. El a obtinut 211 voturi in favoarea sa si 148 de voturi contra. Seful opozitiei laburiste, Keir Starmer, a estimat ca premierul este inapt pentru functia detinuta si a criticat conservatorii divizati, preocupati doar de mentinerea puterii. Boris Johnson fusese acuzat ca a organizat petreceri in Downing Street, in timpul carantinei anti-Covid, ... citeste toata stirea