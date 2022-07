Marea Britanie: Boris Johnson lupta pentru supravietuirea politica!

Excesiv de vocal la G7, din Anzii Bavariei, animat de o buna dispozitie, pe alocuri suspecta, premierul englez Boris Johnson, realmente fragilizat, in ultima vreme, nici nu prevedea ce furtuna il asteapta la nivelul propriului Guvern. Marti seara si-au anuntat, la scurt interval, demisiile doi grei ai cabinetului, Sajid Javid (ministrul Sanatatii) si Rishi Sunak (ministrul Finantelor), in urma scuzelor premierului pentru numirea in luna februarie a.c. in Guvern a lui Chris Pincher, acuzat de ... citeste toata stirea