Marea Britanie: Liz Truss noul prim-ministru

Invingandu-l pe Rishi Sunak (fostul ministru al Finantelor) in competitia pentru functia de leadership al Partidului Conservator (81.326 voturi la 60.399 voturi), Liz Truss, fosta ministru de Externe, a devenit noul prim-ministru al tarii, succedandu-i lui Boris Johnson, care in aceasta dimineata, in spatiul din fata 10 Downing Street a avut ultimul discurs. Liz Truss va merge la Elisabeta a II-a, aflata la castelul Balmore din Scotia, pentru binecuvantarea de rigoare, dupa care va anunta ... citeste toata stirea