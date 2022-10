Marea Britanie: Rishi Sunak va fi numit premier de Charles al III-lea

In aceasta dimineata dupa victoria in sanul Partidului Conservator, Rishi Sunak (42 ani) va fi oficializat prim-ministru de Regele Charles. Liz Truss care demisiona dupa 44 de zile din functia de prim-ministru va tine ultimul discurs la Downing Street dupa care la Palatul Buckingham isi va prezenta demisia Regelui. Fostul ministru de Finante, in cabinetul Boris Johnson, ex-bancher, Rishi Sunak de origine indiana este cel mai tanar sef de guvern din istoria Regatului Unit, dar intra la Downing ... citeste toata stirea