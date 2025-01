Marea Britanie: Un tratat de 100 de ani cu Ucraina

Premierul britanic Keir Starmer a sosit in Ucraina, pentru a promite mai multe arme si sprijin britanic, pentru urmatorii 100 de ani, in timp ce razboiul a intrat intr-o faza critica, iar Donald Trump reintors la Casa Alba, in calitatea de presedinte s-a angajat sa puna capat razboiului in scurt timp. Aliatii Ucrainei se ingrijoreaza de faptul ca SUA ar fi pe cale sa abandoneze Europa, in chestiunea sustinerii Kievului. Este de asteptat ca premierul britanic sa anunte un nou pachet de sprijin ... citește toată știrea