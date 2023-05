La cinci ani de la castigarea Cupei EHF, echipa de handbal SCM Universitatea Craiova a anuntat inca o achizitie pentru sezonul urmator. Este vorba despre jucatoarea croata Dejana Milosavljevic, in varsta de 29 de ani, care poate evolua atat ca si coordonator, cat si ca inter. Componenta a nationalei Croatiei, "Milo" a evoluat ultima data la Siofok, in campionatul Ungariei."Sport Club Municipal Craiova a ajuns la un acord cu handbalista Dejana Milosavljevic. In varsta de 28 de ani, Dejana este ... citeste toata stirea