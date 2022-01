Medic specialist chirurgie: "Testele de saliva sunt o gluma sinistra si scumpa"

Dr. Mihail Pautov, medic specialist in chirurgie generala, a vorbit intr-o postare pe pagina sa de socializare despre ineficienta testelor rapide de saliva pe care elevii trebuie sa le faca la scoala. Dr Mihail Pautov a postat pe pagina sa de facebook un videoclip care a strans peste 1,5 milioane de vizualizari. Medicul vorbeste in postarea sa despre testele rapide de saliva pe care elevii trebuie sa le face inainte de a merge la scoala."Testele rapide de saliva, in momentul de fata, sunt o ... citeste toata stirea