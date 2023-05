Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au retinut, pentru 24 de ore, o femeie de 33 de ani, din municipiul Craiova. Aceasta este medic stomatolog si este acuzata ca ar fi prejudiciat Casa de Asigurari de Sanatate Dolj cu peste 98.000 de lei.La data de 22 martie a.c., avand in vedere cercetarile ce se efectueaza intr-un dosar penal , sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova, sub aspectul ... citeste toata stirea