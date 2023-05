Astazi, magistratii Judecatoriei Craiova au dispus arestarea preventiva a medicului stomatolog Sanfira Sinziana Camelia, pentru 30 de zile. In urma cu o zi, ea a fost retinuta de politisti, fiind suspectata ca a prejudiciat bugetul Casei de Asigurari de Sanatate Dolj cu peste 98.000 de lei.FOTO:facebookAsa cum se precizeaza in actele anchetei desfasurate de Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, derulata sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe ... citeste toata stirea