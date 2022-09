Mesajul presedintelui Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile, cu prilejul deschiderii noului an de invatamant

Imi face o deosebita placere ca, la inceputul unui nou an scolar, sa indrept cele mai bune ganduri de pretuire catre elevi si profesori, catre toti exponentii redutabilului sistem educational doljean, care, prin reusitele remarcabile obtinute de-a lungul timpului, s-a afirmat drept una dintre cele mai elocvente carti de vizita pentru judetul nostru.Ne onoreaza faptul ca suntem un partener institutional de traditie al invatamantului, dezvoltand o relatie de cooperare in cadrul careia am avut ... citeste toata stirea