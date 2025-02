"Meseria viitorului meu"

Astazi, Gruparea de Jandarmi Mobila (GJMb) "Fratii Buzesti" Craiova a dat curs invitatiei Casei de Cultura "Amza Pellea" din Bailesti, unde, alaturi de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne si ale Ministerului Apararii Nationale, a prezentat tinerilor care sunt in ultimul an de liceu rolul, atributiile si indatoririle fiecarei structuri.Liceenilor le-au fost prezentate modalitatile de incadrare in Jandarmeria Romana, respectiv sustinerea admiterii si finalizarea urmatoarelor ... citește toată știrea