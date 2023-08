Lionel Messi a cucerit deja primul trofeu in America, la Inter Miami, la scurt timp dupa ce s-a transferat la echipa din Florida. Leagues Cup este primul trofeu pentru Inter Miami de la infiintarea echipei, in urma cu trei ani. In schimb, Messi a ajuns la 44 de trofee in cariera, un record. Argentinianul era pana acum la egalitate in acest top cu Dani Alves, dar brazilianul s-a retras si acum are probleme cu legea. Messi si-a dus noua echipa spre titlu, ajungand la 10 goluri in 7 meciuri la ... citeste toata stirea