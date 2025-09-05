Editeaza

Messi, "dubla" la despartirea de fanii argentinieni

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 11:34
La ultimul meci oficial jucat acasa cu Argentina, Leo Messi a reusit o dubla (39, 80) pe "El Monumental", in victoria cu 3-0 contra Venezuelei, in preliminariile CM 2026. Lautaro Martinez a marcat si el (76). Argentina este calificata de pe primul loc la turneul final si mai are un meci in preliminarii, in Ecuador, iar Messi intentioneaza sa se retraga din nationala dupa Mondialul de anul viitor, din SUA, Mexic si Canada. La 38 de ani, Messi are 194 de meciuri la nationala si a marcat 114 ...citește toată știrea

