Metode rapide (online) pentru plata impozitelor si taxelor locale

Avand in vedere ca, in prima zi de incasare a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, s-acreat aglomeratie la punctele de incasare,Primaria Municipiului Craiova reaminteste craiovenilor ca au la dispozitie mijloace comode si rapide pentru plata obligatiilor fiscale, precum plata online prin www.ghiseul.ro.Pentru a veni in intampinarea celor care nu pot folosi aceste metode alternative de plata, programul de lucru al casieriilor Directiei Impozite si Taxe Craiova, incepand cu 09.01. ... citeste toata stirea