Micuta, accidentata pe trecerea pentru pietoni

Astazi, in jurul orelor 11.30, politistii Biroului Rutier Craiova au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada "Brazda lui Novac", din localitate. In urma acestuia, o fetita de 1,6 ani, aflata intr-un carucior, a fost accidentata , pe trecerea pentru pietoni, fiind transportata la spital.La fata locului s-au deplasat politistii care au constatat faptul ca un barbat, de 73 de ani, din Craiova, in timp ce conducea un autoturism pe strada "Maresal A. Averescu", din ... citește toată știrea