Midterms 2022: Cine va controla Senatul?

Suspansul risca sa mai dureze, la 3 zile dupa alegerile de mijloc de mandat, tinute la 8 noiembrie a.c.. Daca la Camera Reprezentantilor lucrurile par intr-un fel cunoscute, in sensul ca republicanii, care detin 207 mandate fata de 184 ale democratilor, si 44 se afla in balotaj, vor prelua presedintia acesteia de la Nancy Pelosy (a obtinut un nou mandat in California) in schimb la Senat este greu de anticipat cine va detine majoritatea, asteptandu-se rezultatele alegerilor din Nevada, Georgia ... citeste toata stirea