Midterms 2022: Joe Biden - Donald Trump, repriza a doua a unei confruntari cu scantei

Inaintea scrutinului de la 8 noiembrie a.c. atat Joe Biden cat si predecesorul sau la Casa Alba, Donald Trump, au trecut ieri la o viteza superioara. O victorie a republicanilor ar perturba capacitatea de actiune a democratilor in Congres. Liderul democrat s-a deplasat in California, Pensylvania stat disputat si Chicago (bastion democrat) cu un dublu mesaj: de aparator al clasei populare si de garant al democratiei in fata candidatilor republicani pregatiti sa refuze rezultatul votului, aidoma ... citeste toata stirea