Midterms 2022: Republicanii detin majoritatea la Camera Reprezentantilor

Cu 218 mandate, obtinute la Midterm 2022, republicanii vor prelua controlul Camerei Reprezentantilor, potrivit New York Times, CNN si Associated Press. Victoria le da posibilitatea sa blocheze unele politici ale lui Joe Biden pana in 2024, dar antreneaza si o divizare a Congresului, fiindca democratii vor pastra controlul in Senat. "Americanii sunt pregatiti pentru o noua directie si republicanii de la Camera Reprezentantilor sunt de asemenea", a oficiat liderul grupului ... citeste toata stirea