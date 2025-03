Migranti ilegal, ascunsi in vata minerala, descoperiti de politistii de frontiera de la Calafat

Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Calafat au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui mijloc de transport condus de un cetatean lituanian, paisprezece cetateni straini ascunsi intr-un locas special amenajat in semiremorca unui automarfar.In data de 05.03.2025, in jurul orei 08:30, politistii de frontiera romani si bulgari, in cadrul misiunilor comune si in baza analizei de risc, au oprit pentru verificare un automarfar inmatriculat in Estonia, care transporta ... citește toată știrea