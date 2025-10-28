Editeaza

Migranti ilegal, depistati de politistii de frontiera de la Calafat

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 11:44
10 citiri
Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu - Sectorul Politiei de Frontiera Calafat, in cooperare cu omologii bulgari, au identificat douazeci si patru de cetateni de origine afro-asiatica, care nu detineau documentele necesare pentru a calatori in Spatiul Schengen si care au incercat sa intre ilegal in Romania.

In data de 25.10.2025, in jurul orei 01:10, in parcarea din proximitatea statiei de taxare a podului Calafat-Vidin, in cadrul unei actiuni ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Craiova va avea o termocentrala noua
Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit, pe Facebook, despre situatia Electrocentrale ...
Targul Mesterilor Populari, deschis oficial
Astazi, in Piata "William Shakespeare", din fata Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, s-a ...
Succes la Baia Mare pentru voleibalistii Craiovei
Voleibalistii de la SCM Universitatea Craiova au un start de campionat excelent, reusind sa castige, ...
ActualitateBusinessSportLife Show