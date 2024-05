Mihai Safta, candidatul PNL la Primaria Sadova, are un nume si o viziune de dus mai departe

Mihai Iulian Safta are 35 de ani, este casatorit si este administrator al unitatii medico-sociale din comuna Sadova. La alegerile din 9 iunie candideaza la functia de primar din dorinta de a-si vedea comuna prosperand, dar si dintr-un motiv mai aparte fata de restul candidatilor.Mihai are de dus mai departe o mostenire. Este vorba de proiectele initiate si pastorite de parintele sau, Eugen Safta, unul dintre edilii destoinici ai Doljului, plecat la cele vesnice in 2020, la scurt timp dupa ce ... citește toată știrea