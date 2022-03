Mihail Genoiu, senator de Dolj (declaratie politica): "PSD a venit cu solutii concrete pentru cresterea capacitatii de productie de energie ieftina si curata"

PSD a venit cu solutia legislativa care sa permita finalizarea lucrarilor si punerea in functiune a unor hidrocentrale care acum zac abandonate, desi investitiile sunt realizate in proportie de peste 90%. PSD sustine protejarea mediului, dar in egala masura sustine ca nu se pot abandona proiecte de peste 350 de milioane de euro, din banii romanilor, mai ales acum cand Romania are atat de multa nevoie de cresterea capacitatii de productie de energie ieftina si curata. Proiectul de lege al PSD ... citeste toata stirea