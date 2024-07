Mii de brelocuri contrafacute, confiscate in Vama Bechet

Politistii de frontiera romani si bulgari au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui ansamblu rutier, peste 2.800 de brelocuri, toate purtand insemnele unor marci cunoscute si care prezentau suspiciuni de contrafacere.In Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, s-a prezentat, ieri, pentru a intra in tara, un cetatean ceh, in varsta de 69 de ani, aflat la volanul unui ansamblu rutier ce transporta diverse bunuri pe ruta Grecia-Slovacia. Controland mijlocul de transport, politistii ... citește toată știrea