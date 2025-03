Ministerul Educatiei si Cercetarii a stabililt inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, pentru anul scolar viitor

Ministerul Educatiei si Cercetarii a stabilit perioada inscrierilor pentru clasa pregatitoare , pentru anul scolar 2025/2026. Acestea vor avea loc in perioada 31 martie - 06 mai, in cadrul primei etape, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Copiii care implinesc 6 ani pana la 31 august 2025, inclusiv, trebuie sa fie inscrisi in clasa pregatitoare.Conform metodologiei , parintii pot depune cerere pentru inscrierea copilului la gradinita in perioada 31 martie - 06 ... citește toată știrea