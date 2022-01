Ministerul Justitiei a prezentat planul de actiuni imediate in directia realizarii obiectivelor din cadrul MCV

Ministerul Justitiei a prezentat astazi, 15 ianuarie, planul de actiuni imediate in directia realizarii obiectivelor din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Ministerul reafirma pozitia sa constanta, aliniata pozitiei Guvernului Romaniei, exprimata fara echivoc de Prim Ministrul Nicolae Ciuca, in sensul respectarii suprematiei dreptului european asa cum este stipulata in Tratatul Lisabona, Anexa 17, parte integranta din tratat si recunoscuta de art.148 alin.(2) din Constitutia ... citeste toata stirea