Ministrii guvernului Marcel Ciolacu 2 au depus juramantul

Dupa ce a primit votul de investitura, in plenul reunit al Parlamentului, luni seara, guvernul Marcel Ciolacu 2 -in componenta sa integrala- a fost prezent la Palatul Cotroceni unde ministrii au depus juramantul. Decretul privind numirea noului guvern a fost, imediat, publicat in Monitorul Oficial. Guvernul Marcel Ciolacu 2 a primit ... citește toată știrea