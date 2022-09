Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, da asigurari ca scolile vor functiona fara probleme in sezonul rece

O intalnire cu toti inspectorii generali din invatamant a fost convocata, astazi, de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Scopul este "comunicarea instructiunilor clare, in legatura cu conditiile asigurate in toate scolile din tara, pe perioada sezonului rece", a anuntat ministrul pe Facebook."Guvernul asigura plata diferentelor de pret pentru orice eventuala fluctuatie a costului la energie. In aceste conditii nu se justifica sub nicio forma demersuri precum initiativele izolate, la nivel ... citeste toata stirea