Minor dat disparut

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 25 August 2025, ora 11:45
In seara de 24 august., ora 23:00, politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Craiova au fost sesizati de catre un barbat, de 54 de ani, cu privire la faptul ca POPA NARCIS DENIS FLORIN, de 17 ani, a parasit centrul unde era institutionalizat si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inaltime 1,70 m, greutate 75 de kg, parul brunet, ochii caprui, fata ovala. La momentul ...citește toată știrea

