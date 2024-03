Minor in varsta de 14 ani, din Craiova, retinut de politisti, pentru comiterea infractiunilor de talharie, furt si furt calificat

Ieri, 29 februarie, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un minor de 14 ani, din municipiul Craiova, sub aspectul savarsirii infractiunilor de talharie, furt si furt calificat.Minorul este banuit ca, in zilele de 12, respectiv 16 ianuarie a.c., prin smulgere, ar fi sustras un telefon mobil din mana unei femei de 63 de ani, dar si un portmoneu apartinand unei a doua femei, in varsta de 59 de ani. Totodata, minorul este cercetat si cu privire furtul unei ... citește toată știrea