Mioveni - Craiova sau "neplatitii" vs "imbuibatii"

In epilogul etapei a 21-a a Superligii, Universitatea Craiova joaca astazi, de la ora 20.30, in deplasare, cu CS Mioveni. Este duelul echipelor care trec prin perioade incerte, cu scandaluri, in Banie problemele fiind cauzate de imbuibarea si plafonarea jucatorilor, in timp ce la Mioveni, dimpotriva, lipsa banilor reprezinta motiv de razmerita in lot.Dragos Bon: "E clar ca ne asteapta un joc dificil, pentru ca situatia mentala si a ultimelor rezultate, prin care echipa trece, ne face sa ne ... citeste toata stirea