Mircea Bezna, candidat PSD pentru un nou mandat: Vreau sa continuam modernizarea comunei Argetoaia

Comuna Argetoaia are un specific aparte, pentru ca este una dintre cele mai intinse localitati din judetul DoljCu 12 sate componente - Argetoaia, Salcia, Leordoasa, Teascu-Deal, Ursoaia, Iordachesti, Berbesu, Piria, Malumnic, Baranu, Novacu si Poiana Fantanii - este cu adevarat greu de gestionat, dupa cum recunoaste si primarul Mircea Bezna. Asta nu l-a speriat insa.Spune ca este o provocare continua sa incerce sa realizeze investitii in fiecare sat, in functie de nevoile specifice. In ... citește toată știrea