Mircea cel batran si nationala lui senila

Sursa: Cuvantul Libertatii
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 03:11
Daca Romania nu merge la Mondiale, a venit o gazda a Mondialului in Romania. Canada. Si ne-a masacrat, ne-a aratat de ce nu avem look sa trecem Atlanticul. In primul rand pentru ca avem un selectioner depasit total. De vreme, de vremuri, de orice. Experienta lui Mircea cel Batran nu mai e suficienta, nici pentru el, nici pentru nationala. Ne stim limitele, dar mai stim ca le-am putut depasi, cu unii selectioneri, inclusiv cu predecesorul lui Lucescu senior, Iordanescu junior. Lui Il Luce ...citește toată știrea

