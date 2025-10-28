Editeaza

Mirel Radoi, presat sa plece de la Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 16:45
Desi se afla in lupta pentru titlu si a facut deja istorie in Banie, calificand Universitatea Craiova in premiera in cupele europene, Mirel Radoi nu are deloc scaunul de antrenor asigurat si nici el nu este convins ca trebuie sa-si continue mandatul. Tehnicianul simte asaltul din toate partile si este tentat sa renunte la post. Cei care ii mai sunt alaturi la Craiova sunt Mihai Rotaru si galeria. In rest, sunt presiuni inclusiv din sfera politicului pentru ca Mirel Radoi sa fie indepartat de pe ...citește toată știrea

