Mirel Radoi: "Sper sa intram cu o victorie in pauza competitionala"

Sambata, 30 August 2025
In etapa a 8-a a Superligii, liderul ierarhiei, Universitatea Craiova, joaca in deplasare cu FC Botosani. Un teren complicat pentru olteni, care au reusit un singur succes in campionat in vizitele la Botosani. Antrenorul Stiintei, Mirel Radoi, spune ca va fi greu ca jucatorii sai sa depaseasca euforia calificarii in grupele Conference League, dar spera sa-i faca sa se concentreze pe jocul de campionat, mai ales ca apoi urmeaza intreruperea pentru meciurile echipelor nationale.

