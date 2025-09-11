Editeaza

Mititelu, dat afara din nou din fotbal

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 01:51
14 citiri
FRF a exclus echipa lui adrian mititelu, fcu, din Liga a III-a, din pricina datoriilor fata de fostii angajati. Anterior, FRF refuzase inscrierea echipei respective in Liga a II-a, penalizand-o si cu 105 puncte. In primele doua etape din Liga a III-a, fcu a jucat de doua ori pe teren propriu, la Severin, inregistrand rezultatele: 0-0 cu Bals si 0-6 cu Turnu Magurele.

"In temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competitiile in curs si ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Eclipsa totala de Luna, in aceasta seara
Romania asista la un aliniament perfect al sistemului Soare-Pamant-Luna. Fenomenul debuteaza cu ...
Focar de pesta porcina africana in Dolj
In Dolj, a fost confirmat un focar de pesta porcina africana. Astfel, Directia Sanitara Veterinara ...
Sinner si Alcaraz vor juca finala si la US Open
Primii doi tenismeni in ierarhia mondiala, Jannik Sinner si Carlos Alcaraz, se vor duela pentru a ...
ActualitateBusinessSportLife Show