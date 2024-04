Mitrita rateaza derby-ul cu FCSB

Accidentat in prelungirile partidei din Cupa Romaniei, cu Otelul Galati, atacantul Universitatii Craiova, Alexandru Mitrita, nu va evolua in derby-ul cu FCSB, programat duminica, de la ora 20.30. Mitrita resimte dureri mari la glezna si nu va putea juca in unul dintre cele mai importante meciuri ale stagiunii. Oltenii spera ca problemele medicale sa nu fie si mai grave si Mitrita sa absenteze o lunga perioada, el urmand sa efectueze astazi un RMN pentru a se constata cat de grava este ... citește toată știrea