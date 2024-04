Moscova a stiut de atacul Iranului asupra Israelului

Kremlinul nu avea cum sa condamne atacul iranian asupra Israelului, in conditiile in care a avut cunostinta, anterior, de producerea lui. Duminica, 14 aprilie, ambasadorul Israelului la Moscova, Simona Galperin, a ridicat stacheta: "Ne asteptam ca prietenii nostri rusi sa condamne atacul iranian, fara precedent asupra teritoriului israelian". Nu a trecut mult timp pentru ca a fost chemata la ordine de Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al diplomatiei ruse, renumita fiind ca nu are limba in ... citește toată știrea