Moscova-Beijing: Putin, vizita in China!

Liderul chinez Xi Jinping il va primi maine pe Vladimir Putin, in cea de a doua vizita a acestuia, in mai putin de un an, semn al unei relatii tot mai dinamice intre cele doua tari. Potrivit presei de stat chineze, vizita (16-17 mai) este un raspuns la deplasarea lui Xi Jinping la Moscova, unde acesta a marcat inceputul unui nou mandat de presedinte, ca de altfel si Vladimir Putin, ... citește toată știrea