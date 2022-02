Moscova: Dialog prelungit intre Vladimir Putin si Viktor Orban

In deplasarea sa la Moscova, premierul ungar Viktor Orban, insotit de ministrul sau de Externe, Peter Szijjarto, au interpretat rolul de misionari ai pacii, in dialogul cu Vladimir Putin si respectiv Serghei Lavrov. Cinci ore au durat discutiile intre Vladimir Putin si Viktor Orban si referirile la actuala situatie geo-politica au fost dominante. "Ungaria este interesata in reducerea tensiunilor dintre Rusia si statele occidentale si este gata sa intreprinda totul pentru a preveni un nou razboi ... citeste toata stirea