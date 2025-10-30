Editeaza

N-a fost chiar un galop de sanatate pentru Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 00:57
18 citiri
Meciul de la Craiova a respectat renumele de competitie KO al Cupei Romaniei, pret de o ora. Nu numai ca gazdele de pe hartie, dar oaspeti de facto, Sanatatea Cluj, aveau avantaj pe tabela, dar pe teren nu era deloc evidenta diferenta de doua ligi intre combatante. Universitatea n-a profitat de adversarul modest pentru a se descatusa, pentru a se apropia de evolutiile din vara, ci a fost si mai crispata, n-a reusit sa se desprinda de atmosfera care a invaluit-o in ultima perioada, semn ca ...citește toată știrea

