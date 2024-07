NATO: A 75-a aniversare

Alianta militara sarbatoreste astazi, la Washington, a 75-a aniversare de la infiintarea sa, intr-un moment in care se arata mai puternica si mai coerenta ca niciodata si a regasit in Moscova inamicul impotriva careia a fost creata. Cea mai puternica si de succes alianta militara din istorie, cum a afirmat secretarul sau general, Jens Stoltenberg, aduna 32 de tari, inclusiv Finlanda si Suedia, care s-au alaturat de teama Rusiei. La 4 aprilie 1949, Cortina de Fier se instalase in inima Europei, ... citește toată știrea