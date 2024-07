NATO: In favoarea admiterii Ucrainei, dar este prea devreme

Toate tarile membre NATO si-au exprimat "sprijinul puternic" pentru admiterea Ucrainei in Alianta atlantica, dar "este prea devreme pentru a spune cand se va intampla acest lucru". Asta a declarat secretarul general Jens Stoltenberg, la summit-ul NATO de la Washington. NATO ia in considerare faptul ca "o victorie a Rusiei in Ucraina ar constitui cel mai mare risc pentru ea insasi". O victorie a Rusiei ar intari liderii autoritari din China, Iran, Coreea de Nord, care sustin Rusia, a mai spus ... citește toată știrea