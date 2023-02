Neagoe: "Contra FCSB, agresivitatea va trebui sa fie la cele mai inalte cote"

Antrenorul Universitatii Craiova, Eugen Neagoe, a prefatat derby-ul cu FCSB, programat duminica, de la ora 20.00, pe Arena Nationala. "Geana" se asteapta ca jucatorii sai sa fie extrem de motivati si i-a "amenintat" deja ca va lua anumite masuri daca nu se vor implica total. Eugen Neagoe a scos in evidenta faptul ca in acest sezon are deja o victorie contra celor de la FCSB, in perioada in care antrena Universitatea Cluj, si spune ca absentele lui Olaru sau Compagno nu vor conta prea mult ... citeste toata stirea