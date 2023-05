Rapid Bucuresti si Universitatea Craiova disputa un meci important pentru locul 4 in play-off, luni, de la ora 20.30, in Giulesti. Oltenii au doua puncte avans in clasament fata de echipa lui Adrian Mutu, care se afla pe pozitia a 5-a. In situatia in care Universitatea Cluj ar castiga finala Cupei Romaniei, locul 4 din play-off disputa barajul pentru Conference League cu invingatoarea partidei dintre FCU Craiova si FC Voluntari.Antrenorul Stiintei, Eugen Neagoe, se asteapta la un meci ... citeste toata stirea