Neagoe: "Nu promit titlul, dar ar fi un vis implinit"

Universitatea Craiova se afla in Turcia, la resortul Kaya Palazzo din Belek, pentru un stagiu de pregatire de 11 zile. Eugen Neagoe are 28 de jucatori sub comanda, iar pe langa antrenamente vor exista si trei meciuri amicale, pe 10 ianuarie cu ungurii de la Kecskemeti, iar pe 15 ianuarie, cu Slask Wroclaw din Polonia si cu Partizan Belgrad, locul 2 in prima liga din Serbia.Eugen Neagoe, despre stagiul din Antalya si despre obiectivele la Stiinta: "Primele impresii sunt ca avem conditii foarte ... citeste toata stirea