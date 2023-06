La capatul primei saptamani de pregatire in Bulgaria, in statiunea Bansko, Universitatea Craiova a disputat si primul meci amical din acest stagiu, contra formatiei bulgare Botev Plovdiv, locul 10 in campionatul trecut al primei ligi de la sud de Dunare. Formatia antrenata de Eugen Neagoe s-a impus cu 2-0, prin golurile marcate de Alexandru Cretu (4) si Florin Gaspar (75)."A fost un antrenament reusit pana la urma, desi jocul, tinand cont ca a fost primul amical, era logic ca nu va fi unul ... citeste toata stirea