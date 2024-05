Niciun caz de gripa in Dolj, pana pe 17 mai

Conform raportului publicat de Directia de Sanatate Publica (DSP) Dolj, in data de 17 mai, in saptamana premergatoare, s-au inregistrat 688 cazuri de IACRS (Infectii Acute ale Cailor Respiratorii Superioare), 206 cazuri de pneumopatii acute si niciun caz de gripa.Numarul total al cazurilor de viroze respiratorii si gripa inregistrat in aceasta saptamana este de 894, mai crescut decat saptamana trecuta (540). Rata incidentei in populatie a cazurilor de IACRS a fost 100,53 o/oooo, gripa 0,00 ... citește toată știrea